Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada "Aktif vakaların yüzde 81'i, hastaneye yatan vatandaşlarımızın da yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir" dedi.

Günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrediyor.

Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala, koronavirüse karşı vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğine vurgu yapan Sağlık Bakanlığı, aşılama çalışmalarına da hız verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Bakan Koca, Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar ile kameralarında karşısına geçti.

Bakan Koca, aktif vakaların yüzde 81'inin tam aşılı olmayan kişilerin olduğunu söyledi:

"AKTİF VAKALARIN YÜZDE 81'İ TAM AŞILI OLMAYAN KİŞİLERDİR"

"Bugün itibariyle 500 bine yakın olan aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaışık yüzde 90'ını da tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir."

Bakan Koca'nın konuşmalarından satır başları;

"SON 4 HAFTADA VAKA SAYILARINDA ARTIŞ, AŞI OLMAMIŞ KİŞİLERDEN KAYNAKLANIYOR"

"Sizelere aşı programımız başlarken tünelin ucundaki ışık göründü demiştim. Bugün tünelin çıkışı görülüyor diyebilirim. Son 4 haftalarda vaka sayılarında artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını belirtmiştim.

"ENDİŞESİ OLAN VELİLER, ÖNCE VELİLER OLARAK BİZLER TEDBİRLERE UYMALIYIZ"

Salgın hastalık sebebiyle gençlerin eğitiminin eksik kalması bugün ve geleceğimiz için çok üzücüdür. Endişesi olan velilerimiz olabilir. Eğer böyle düşünüyorsak önce veliler olarak bizler tedbirlere uymalıyız. Günlük hayatla tedbirin çelişmediğini göreceğiz. Bu dönemde öğretmen ve öğrencileri örnek alacağız, veliler olarak da örnek olacağız. Hep birlikte çaba gösterirsek zil sesinden sonra alarm sesi gelir diyenleri haksız çıkarırız. Öğretmenlerin motivasyonu hepimizden büyük olacak."