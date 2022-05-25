Petrol
110.72
0.03%
Euro
17.4154
0.69%
Dolar
16.3165
1.50%
Altın
969.36
0.32%
Borsa
2418
0.00%
Bitcoin
487.946
2.35%
BTXN Coin
13.36
0.90%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    25 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 1260 yeni vaka olduğunu açıkladı.
    • 25.05.2022 - 19:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    25 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

    4 kişi hayatını kaybetti

    Açıklanan 24 saatlik verilere göre 1260 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu.

    Bir günde toplam 137 bin 573 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 1225 olarak kaydedildi.

    Aşılamada 2.doz oranı yüzde 85,49

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

    En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,49 oldu.

    1. doz ortalaması yüzde 93,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 705 bin 146'ya yükseldi.

    25 Mayıs Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Instagram, repost butonunu test ediyor
    Teknoloji

    Instagram, repost butonunu test ediyor

    KPSS 2022 ücretleri: KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
    Eğitim

    KPSS 2022 ücretleri: KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    Görüş Bildir