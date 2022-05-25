25 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 1260 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

4 kişi hayatını kaybetti

Açıklanan 24 saatlik verilere göre 1260 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu.

Bir günde toplam 137 bin 573 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 1225 olarak kaydedildi.

Aşılamada 2.doz oranı yüzde 85,49

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,49 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 93,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 705 bin 146'ya yükseldi.