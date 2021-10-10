Adana Gençlik Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte birçok şarkıya eşlik etti.

Programı kapsamında Adana'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün toplu fabrika açılışı yaptı. Partisinin Genişletilmiş İl Toplantısı'nda partililere ve vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gençlerle bir araya geldi.

Dün Yeni Adana Müzesi'nde gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi. Programın kalan kısmı ise bugün yayınlandı.

GENÇLERLE BİRLİKTE ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program boyunca "Adana'ya Gel Gidek", "İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız", "Ah bu hayat çekilmez" şarkılarına gençlerle birlikte eşlik etti.

Şarkıların eşlik edildiği programda, eğlenceli anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da gençlerle buluştu VİDEO

"SİZLERİN HAYAT SEVİNCİ, UMUDU , VİZYONU DAHA ÇOK ÇALIŞMA ŞEVKİ VERİYOR"

Burada gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu yolda gençlerle yürüdüm ve gençlerle netice aldım. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olurken de gençlerleydim, Başbakanlık görevimde de çalışma arkadaşlarımın büyük kısmı gençlerden oldu. Cumhurbaşkanı oldum işte yine gençlerleyim. Bir gün Külliye'ye yolunuz düşerse orada da çalışma arkadaşlarımızın çoğunun gençlerden oluştuğunu göreceksiniz. Sizlerin hayat sevince, umudu, vizyonu daha çok çalışma şevki veriyor.

"BİZİMKİ TEKNOFEST KUŞAĞI"

Gençlerle aramıza girmeye kalkanlara diyoruz ki siz kendi işinize bakın. Biz gençlerle aramıza kimseyi sokmayız. Ben yeni bir terim ortaya koydum. Bizimki TEKNOFEST kuşağı.

"BİR TEŞEKKÜR ETMEZ Mİ YA İNSAN"

Ülkemizde yönetime geldiğimizden beri yaptığımız onca esere rağmen bize kin ve nefretleri artan bir kesim var. Peki öyleyse bize bitip tükenmez husumetle saldırıyorlar biliyor musunuz? Bay Kemal İzmir milletvekili, İstanbul'dan şu anda İzmir'e 3,5 saatte varıyorsun. Peki bir teşekkürü var mı? Yok. Bu pırıl pırıl yollar, 7 saatte giden bu yol, 3,5 saate düşmüşse burada bir teşekkür etmez mi insan.

"2053'ÜN YEŞİL KALKINMA PROJESİNİ DE İLAN ETTİK"

Çünkü bunlar bizim gençlerimizi kendi kökleriyle kendi değerleriyle buluşturmamıza tahammül edemiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Paris İklim Anlaşmasını onayladık. Sizlere bırakacağımız 2053'ün Yeşil Kalkınma Projesini de ilan ettik. Bu adımı başkası atsaydı bunu dünyada yere göğe sığdıramazlardı. Ama biz yaptığımız için sağır kesildiler."



