Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Şırnak Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Teğmen Akdeniz ile Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Çarkcı şehit oldu.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Bütün Türkiye'yi yasa boğan şehitlerin ailelerininin acısına ortak olduğu mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.