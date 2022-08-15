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Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
Ceylanpınar ilçesinde önlemleri artıran güvenlik güçleri, teröriste sınırda geçit vermedi.
- 15.08.2022 - 16:03
Sınırlarda görev yapan güvenlik güçleri, tedbiri elden bırakmıyor.
Türkiye'ye sızma girişiminde bulunmaya çalışan teröristlere adeta göz açtırılmıyor.
Suriye'den giriş yapmaya çalıştı
Bir terör örgütü PYD/PKK mensubu, Suriye'den yurda girmeye çalışmak üzereyken yakayı ele verdi.
Teröristin, Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattında önlemler artırıldı.
Teröristi sınırda yakaladılar
AA'nın haberine göre, ekipler, PKK/PYD mensubu olduğunu tespit ettikleri teröristi sınırda yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorgusu için Ceylanpınar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.