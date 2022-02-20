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- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 20.02.2022 - 15:16
- Güncelleme : 20.02.2022 - 15:33
Kahraman Türk askeri, teröristlere göz açtırmıyor...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın Metina bölgesinde 2 terörist kahraman Mehmetçik tarafından öldürüldü.
HAVA KUVVETLERİ 2 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Ara, Bul Yok Et! yöntemiyle gerçekleştirilen operasyon hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadeleriyle duyurdu.