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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 15:33
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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, teröristlere göz açtırmıyor...

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın Metina bölgesinde 2 terörist kahraman Mehmetçik tarafından öldürüldü.

    HAVA KUVVETLERİ 2 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Ara, Bul Yok Et! yöntemiyle gerçekleştirilen operasyon hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

    Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadeleriyle duyurdu.


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