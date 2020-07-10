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    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyon kapsamında, Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucu, 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 15:30
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    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

    17 Haziran tarihinde Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, başarıyla devam ediyor.

    Türk askeri, Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor.

    3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı, kararlılıkla devam eden operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Açıklamanın devamında, "Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek." ifadesine yer verildi.

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü #1

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