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- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyon kapsamında, Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucu, 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 10.07.2020 - 15:30
17 Haziran tarihinde Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, başarıyla devam ediyor.
Türk askeri, Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor.
3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, kararlılıkla devam eden operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamanın devamında, "Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek." ifadesine yer verildi.