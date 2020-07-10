Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

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Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyon kapsamında, Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucu, 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

17 Haziran tarihinde Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, başarıyla devam ediyor.

Türk askeri, Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor.

3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, kararlılıkla devam eden operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek." ifadesine yer verildi.