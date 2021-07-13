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    75 bin yılla yargılanan Mehmet Aydın için tutuklama kararı

    Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Aydın’ın tutuklanmasına karar verdi.
    • İHA
    • 13.07.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 11:26
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    75 bin yılla yargılanan Mehmet Aydın için tutuklama kararı

    Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

    Mahkeme, bu dava kapsamında Aydın’ın tutuklanmasına karar verdi.

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