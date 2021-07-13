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75 bin yılla yargılanan Mehmet Aydın için tutuklama kararı

75 bin yılla yargılanan Mehmet Aydın için tutuklama kararı

Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Aydın’ın tutuklanmasına karar verdi.