75 milyon haberin analiz edilmesiyle 2024’te 'en çok' konuşulanlar belirlendi

DHA

ONLINE PR Servisi B2Press’in hazırladığı rapor çok konuşuldu...

B2Press, 1 Ocak - 15 Aralık tarihlerinde 24 bini aşkın çevrim içi mecrada yayımlanan 74,8 milyon haberi analiz ederek dijital basında yer alan haberlerin 2024 özetini açıkladı.

Dijital Basın Raporu bu yıl 6'ıncı kez hazırlanırken raporra göre, seçimler ve savaşlar yılı olarak tarihe geçen 2024’te, Türkiye’nin gündeminde ekonomi, adalet ve deprem vardı.

YAPAY ZEKA, KRİPTO PARA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE SÜRPRİZ ARTIŞ

Yapay zeka, kripto para ve sürdürülebilirlik ise 2024’te adeta sürpriz yaparak en çok haber yapılan ilk 10 konu arasına girdi.

İlk 20’ye son 2 sıradan dahil olan iki konu ise Türkiye’nin tarihindeki en iyi derecelerden birini kaydettiği Avrupa Futbol Şampiyonası ve TEKNOFEST oldu.

EN ÇOK HABER YAPILAN İLK 20 KONU

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelerde bulunuldu:

En çok konuşulan konuların ilk sırasında 2 milyon 207 bin 650 haberle 6 Şubat depremleri yer almıştı. Onu 1 milyon 085 bin 992 haberle Genel Seçimler ve 642 bin 622 haberle Filistin - İsrail Savaşı takip etmişti.



İsrail-Filistin Savaşı: 7 Ekim 2023’te Hamas’ın yaptığı saldırıyla yeniden başlayan İsrail - Filistin Savaşı, bu yıl 1milyon 804 bin 798 haberle dijital basında en çok konuşulan konu oldu. 2023’te ise 642 bin 622 haberle üçüncü sırada konumlanmıştı.



Türkiye Seçimleri: 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçim hakkında 2024’te dijital basında 1 milyon 623 bin 396 haber yayımlandı.



Faiz ve enflasyon: Basının da radarındaki bu konu hakkında yıl boyunca 1 milyon 244 bin 098 haber yayımlandı.



Emekliler: Dijital basında sıkça yer buldu. 2024 boyunca emekliler hakkında 849 bin 492 haber yapıldı.



Yapay zeka: 2024, yapay zeka alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Yapay zeka destekli araçlar pek çok sektörde verimlilik ve inovasyonu artırırken, karmaşık sorunlara daha hızlı ve etkili yanıtlar sunmaya başladı. Yıl boyunca yapay zeka hakkında toplam 789 bin 048 haber yayımlandı.

2024’TE HAKKINDA EN ÇOK HABER YAPILAN SİYASİ LİDERLER DE BELİRLENDİ

Yapılan açıklamada son olarak, siyasi liderlere ilişkin veriler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi: