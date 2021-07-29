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    İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülmesi onaylandı

    İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülmesi onaylandı

    Yapılan UKOME toplantısıyla birlikte İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülme teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.
    • İHA
    • 29.07.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 17:16
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşti.

    Toplantıda ele alınan konulardan biri de bazı minibüs ve dolmuş taksilerin, taksi hizmeti vermesi oldu.

    Taksicilerin onayı olmamasına ve haksız kazanç görmesine karşın sunulan teklif, bugün gerçekleşen toplantıda kabul edildi.

    750 MİNİBÜS VE 250 DOLMUŞ, TAKSİ OLACAK

    750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülme teklifi, yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.

    İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülmesi onaylandı VİDEO

    KURAYLA TAKSİ PLAKASI VERİLECEK

    Yeni kararla birlikte 6 bin 350 minibüs arasından kura yöntemiyle belirlenecek esnaflara, taksi plakası verilecek.

    İstanbul da 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülmesi onaylandı #1

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