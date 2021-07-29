Yapılan UKOME toplantısıyla birlikte İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülme teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda ele alınan konulardan biri de bazı minibüs ve dolmuş taksilerin, taksi hizmeti vermesi oldu.

Taksicilerin onayı olmamasına ve haksız kazanç görmesine karşın sunulan teklif, bugün gerçekleşen toplantıda kabul edildi.

750 MİNİBÜS VE 250 DOLMUŞ, TAKSİ OLACAK

750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülme teklifi, yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülmesi onaylandı VİDEO



KURAYLA TAKSİ PLAKASI VERİLECEK

Yeni kararla birlikte 6 bin 350 minibüs arasından kura yöntemiyle belirlenecek esnaflara, taksi plakası verilecek.