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- 750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüştü
750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüştü
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 12:01
- Güncelleme : 02.11.2021 - 12:53
Uzun süredir gündemde yer alan taksilerle ilgili olarak alınan kararla birlikte 750 minibüs ve 250 dolmuşun dönüştürülmesi için kura çekilişi yapıldı.
Taksi sorununa çözüm olarak getirilmesi planlanan bu dönüşüm için 3 binden fazla başvuru gerçekleştirildi ve bugün kazananlar belirlendi.
ESKİLERİ İPTAL, SARI TAKSİ PLAKALARINA KAVUŞACAKLAR
Yapılan kura çekiminin ardından taksiye dönüşme hakkı kazanan araçların, minibüs ve taksi-dolmuş plakaları iptal edilerek yeni taksi plakaları tahsis edilecek.
SIFIR KİLOMETRE ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKILACAK
Tahsis belgelerini teslim alan esnaf, UKOME kararında yer alan özelliklere sahip ve sıfır kilometre bir araç temin ederek trafiğe çıkabilecek.
PLAKALARA YENİ DÜZENLEME DE YOLDA
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda, İBB'nin taksi plakalarıyla ilgili yeni bir sisteme geçeceği açıklanmıştı.
Oluşturulacak komisyon ile taksi plaka sahipleri hakkında inceleme yapılıp, verilme usul ve esasları doğrultusunda satış işlemlerinde ‘meslek’ şartı aranacağı duyurulmuştu.
Ticari plaka alımında çoklu hisselere bölünmesinin de ortadan kalkacağı uygulamada, plakaların tek sahibi olacak.
PANDEMİDE FİYATI ARTTI
Son olarak pandemi nedeniyle taksi plakalarının fiyatlarında artış yaşanmış, salgın öncesinde 1 milyon liradan alıcı bulurken şimdilerde ise bu fiyat 2.3-2.5 milyon lira civarına yükselmişti.