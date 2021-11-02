750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksi sayısını artırmak için atıl durumda kalan 750 minibüs ve 250 dolmuşu taksiye dönüştürdü.

Uzun süredir gündemde yer alan taksilerle ilgili olarak alınan kararla birlikte 750 minibüs ve 250 dolmuşun dönüştürülmesi için kura çekilişi yapıldı.

Taksi sorununa çözüm olarak getirilmesi planlanan bu dönüşüm için 3 binden fazla başvuru gerçekleştirildi ve bugün kazananlar belirlendi.

ESKİLERİ İPTAL, SARI TAKSİ PLAKALARINA KAVUŞACAKLAR

Yapılan kura çekiminin ardından taksiye dönüşme hakkı kazanan araçların, minibüs ve taksi-dolmuş plakaları iptal edilerek yeni taksi plakaları tahsis edilecek.

SIFIR KİLOMETRE ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKILACAK

Tahsis belgelerini teslim alan esnaf, UKOME kararında yer alan özelliklere sahip ve sıfır kilometre bir araç temin ederek trafiğe çıkabilecek.

PLAKALARA YENİ DÜZENLEME DE YOLDA

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda, İBB'nin taksi plakalarıyla ilgili yeni bir sisteme geçeceği açıklanmıştı.

Oluşturulacak komisyon ile taksi plaka sahipleri hakkında inceleme yapılıp, verilme usul ve esasları doğrultusunda satış işlemlerinde ‘meslek’ şartı aranacağı duyurulmuştu.

Ticari plaka alımında çoklu hisselere bölünmesinin de ortadan kalkacağı uygulamada, plakaların tek sahibi olacak.

PANDEMİDE FİYATI ARTTI

Son olarak pandemi nedeniyle taksi plakalarının fiyatlarında artış yaşanmış, salgın öncesinde 1 milyon liradan alıcı bulurken şimdilerde ise bu fiyat 2.3-2.5 milyon lira civarına yükselmişti.