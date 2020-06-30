İstanbul'da asker uğurlayan magandalar

Megakent'in birçok ilçesinden birbirinden ilginç görüntüler oluşurken, ağzında meşale dans eden maganda tehlikeli anlar yaşattı. Asker uğurlayanların koreografisi de bir o kadar dikkat çekti.

İstanbul'da dün ve hafta sonunda asker uğurlamalarında sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Bağcılar'da asker uğurlamasına katılan gruptakiler birbirinden ilginç figürlerle dans etti. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldı anlar grupta yer alan başkaları tarafından görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Ağzında meşale ile dans edenler ve koreografi hazırlayan magandalar dikkatlerden kaçmadı.

TÜNEL KAPATTILAR

Konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup da, Kağıthane Tüneli'ni kapattı.

Aralarında çocuklarıyla gelen ailelerin de bulunduğu grup üyeleri araçlarından inerek asker adayını havaya fırlattı.

İstanbul'da asker uğurlamada magandalık yapanlar İZLE

İSTANBUL VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Valiliği, Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe, Kağıthane ve Sarıyer'de asker uğurlamaları sırasında silahla havaya ateş açan, sosyal mesafe kuralını ihlal eden, trafik seyir ve güvenliğini tehlikeye düşüren şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak haklarında işlem yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, olaya karışan kişilerin her birine ayrı ayrı Hıfzıssıhha Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet nedeniyle idari para cezaları uygulandığı, 3 kişinin sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı ve 3 aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca tüneli kapatan 5 şüphelinin gözaltına alındığı, toplamda ise 17 bin 220 lira para cezası kesildiği belirtildi.

“TAŞKINLIKLAR TEHDİT EDER BOYUTA ULAŞMIŞTIR”

Kurallara uyulması yönünde uyarıların yer aldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“En güzel hasletlerimizden biri de vatani görevini yapacak gençlerimizi dualarla uğurlamaktır. Son günlerde bu amacın dışına çıkarak, cadde, sokak ve yollarda asker uğurlaması bahanesiyle yapılan taşkınlıklar, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bütün İstanbullulardan, sağlık ve güvenliğimizi olumsuz etkileyecek bu ve benzeri davranışlardan kaçınmaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz. Toplum sağlığının korunması için ilimizde sosyal mesafe kuralını ihlal edenler hakkında gerekli cezai işlem uygulanmasına hassasiyetle devam edilecektir.”