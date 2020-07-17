Erdoğan: Ayasofya'ya davetleri Diyanet yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı için davetlerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bullundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemde olan Ayasofya ve Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki çatışmalar hakkında konuştu.

Ayasofya Camii'nin içine ilk namaz için 500 kişi alınacağı duyurulmuştu. Erdoğan da konuyla ilgili soruları yanıtladı.

"AÇILIŞLA ALAKALI DAVET KISMI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA AİT"

Erdoğan, Ayasofya Camii ile ilgili, "24 Temmuz'daki bu açılışla alakalı işin davet kısmı tamamen Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait. Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli olan davetleri yapacak.

Fiziki mesafe, yerleşim planları X-Ray ile giriş çıkış olsun koronavirüs hassasiyeti ile yapılacak. 1000-1500 kişi olabilecek. En büyük avantaj dışarıda açık alana sahip olmak. Bu açık alanı da Diyanet İşleri'miz en iyi şekilde değerlendirecek." dedi.

"DÜNYADAN BİR MÜDAHALE SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Erdoğan, Ayasofya Camii ile ilgili dünyadan gelen tepkiler ve açıklamaların bir öneminin olmadığına değindi, "İç egemenlik konumuz. Dünyadan bir müdahale söz konusu olamaz. Bu karar Ayasofya'nın esaret zincirinden kurtulmasıdır. Gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Buna kimse siyasi retoriktir yaklaşımı tavrıyla yaklaşmasın. Milletimizin özlemiydi, yerine gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCANI ASLA YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilime değinen Cumhurbaşkanı, "Kardeş Azerbaycan'ı asla yalnız bırakmayız. Desteğimizi vereceğiz. Aliyev ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Heyet gönderdiler. Ben de Aliyev ile telefonda görüştüm. Azeri kardeşlerimizin Kafkas mücadelesinde olduğu gibi bugün de yanındayız." diye konuştu.