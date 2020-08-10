Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Yüksekova'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Adnan Kısar ve Osman Gül, memleketlerinde defnedildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit olmuştu.

52 yaşındaki şehit polis Adnan Kısar'ın cenazesi ilk olarak askeri uçakla Muğla'ya getirildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Dalaman Havalimanı'nda düzenlenen törene, şehidin yakınları, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu ve silah arkadaşları katıldı.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Bu sırada güçlükle ayakta duran şehit yakınlarına polisler destek oldu.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Kısar'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Antalya'nın Kaş ilçesine uğurlandı. Kınık Mahallesi'ndeki annesinin evine getirilen cenaze, helallik alındıktan sonra Kınık Merkez Camiye'ye getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Kısar, Kınık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞEHİT OSMAN GÜL DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

27 yaşındaki şehit polis Osman Gül için ise Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Bulgurkaya Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, şehit oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken annesi Cennet ve babası Mehmet Ali Gül'ü, yakınları teselli etmeye çalıştı. Çok sayıda yakını da şehidin tabutuna kapanıp, ağladı. Bazı yakınları asker selamı vererek şehidi son yolculuğuna uğurladı.

İkindi vakti İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Gül'ün cenazesi, mesai arkadaşları tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit polis memurunun cenazesi, götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.