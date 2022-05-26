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    Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg ile görüştü

    Bakan Çavuşoğu, NATO Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşme, İskandinav ülkelerinin NATO üyeliklerinin söz konusu olduğu bir dönemde gerçekleşti.
    • 26.05.2022 - 11:59
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg ile görüştü

    Türkiye ile NATO arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya olası üyeliklerinin gündemde olduğu bir dönemde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmede bulundu.

    NATO ile görüşme yapıldı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü.

    AA'nın aktardığına göre, Çavuşoğlu ile Stoltenberg, 22 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü.

    İsveç ve Finlandiya ile müzakereler

    Son görüşme, İsveç ve Finlandiya'dan heyetlerle, Ankara'da NATO'ya üyelik konusunda yapılan müzakerelerin ardından geldi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg ile görüştü #1


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