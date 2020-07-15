Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un 4. yılında Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un 4. yılında Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık mücadeleye bakmak gerek.

Geleceğimizi karartmak isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık.

15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar.

Milletimizin her bir ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır

FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek."







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