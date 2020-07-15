Dolar
6.8561
-0.115%
Euro
7.8214
-0.0587%
Altın
1812.06
0.1436%
Borsa
117741.1
-0.5553%
G. Altın
399.266
-0.0338%
Bitcoin
63153.28
-0.9173%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un 4. yılında Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor
    • AA
    • 15.07.2020 - 21:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un 4. yılında Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor.

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

    "15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık mücadeleye bakmak gerek.

    Geleceğimizi karartmak isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık.

    15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar.

    Milletimizin her bir ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır

    FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek."


     

    AYRINTILAR GELECEK...

    Görüş Bildir