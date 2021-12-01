Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda parti grubuna hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda parti grubuna hitap ediyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bütçenin Genel Kurul çalışmalarından sizlere başarılar diliyorum. En önemli görevlerden biri olan bütçe çalışmaları, vekillerin birikimleri ve kabiliyetlerini ortaya çıkaran mecralardır.

Yakından takip ettiğim bütçe görüşmeleri sürecinde yer alan arkadaşlarımın her birini tebrik ediyorum. İnşallah 2022 bütçemizi hükümetimiz, milletimiz ve ülkemize kazandıracağız.

Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisi ile yolumuza devam edeceğiz. IMF ile yapılan ilk anlaşmanın yapıldığı 1947'den itibaren ekonomi politikalarımız küresel sistemin kontrolüne girdi.

Menderes'ten Özal ve Erbakan'a ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler hukuk ve ahlak dışı saldırılara maruz kalmıştır.

Bir dönem karşımıza vesayeti çıkardılar. Bir dönem önümüze terör örgütlerini sürdüler. Bir dönem FETÖ'cü hainler ile saldırıya geçtiler. Her mücadeleyi kazandık.

Tayyip Erdoğan ne dedi ise bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı kafasınız.

İstiyorlar ki, ülke yansın, bitsin, mahvolsun. Kendileri hiçbir şey yapmadan iktidara gelsinler. İstiyorlar ki, bu millet kendi aklını bir kenara bıraksın başkalarının aklı ve çıkarı ile hareket etsin.

Biz bu kifayetsiz müfterislere çok beklersiniz diyoruz. Bu mankurtlara hadi oradan diyoruz. Her yola başvuranlara kazanamayacaksınız diyoruz.

Para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek, faiz lobisi ve üretim düşmanlarına karşı aynı mücadeleyi veriyoruz. Girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl dönmediysek bu yoldan da dönmeyeceğiz.

Türkiye artık yüksek faiz üzerine kurulu para politikasını artık terk etti. Kur fiyat artışlarından kaynaklanan olumsuzlukları yakından izliyoruz. Önemli bir kısmı küresel dalgalanmalar nedeniyle olsa da fahiş fiyat artışının mantıklı bir izahının olmadığını görüyoruz.

Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7.4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G-20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. 2021 yılını çift haneli büyüme ile kapatacak bir yere doğru gidiyoruz.

Yüksek faiz sisteminde devam etseydik, bu büyüme rakamlarını göremeyecektik. Değişimi ya şimdi yapacaktık ya da en az bir neslin daha hedeflerinden uzak kalmasına izin verecektik. Şu anda tüm sektörlerle yeni yatırımlarla, makinelerle, kesintisiz kapasite büyütme çabasındayız.

Faizleri artık dayatmalara göre değil ülkemizin ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz. Kur dediğin bugün artar yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar yarın düşer. Siyasette olduğu gibi ekonomide de dünya 5'ten büyüktür diyoruz."

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