Ümit Özdağ, İyi Parti'den istifa etti

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özdağ, istifa kararını duyurdu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) açıklama yaptı.

Özdağ, "Siyasi omurgasızlarla, HDP'yle masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir." diyerek, kurucusu olduğu İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özdağ, kararıyla ilgili şunları söyledi:

İSTİFA GEREKÇELERİNİ SIRALADI

"Ben kendimi bildim bileli Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savundum ve savunmaya devam ediyorum. İstiklal Harbi'nin sonucu olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve büyük Türk milletini her şeyden aziz bildim. Türkiye düşmanlarıyla her zeminde akademik ve siyasi olarak tavizsiz mücadele ettim. Bundan sonra da Allah izin verirse mücadele etmeye devam edeceğim.

Bu söylediklerimin aksini iddia edebilecek tek bir vicdan sahibi insan yoktur. FETÖ'cü derneklerin kurucusu ve yöneticisi olan, 30 Ağustos'u Türkiyelilerin bayramı diye kutlayan kriptolarla, Atatürk'ün Türk milleti anlayışını kabul etmeyen siyasi omurgasızlarla, HDP'yle aynı masaya oturup Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesine göz yumanlarla, HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk milletçisiyim demelerine rağmen makamlarını, mevkilerini ve keselerini Türk milleti ve vatanından daha fazla sevenlerle, Atatürkçüleri, Türk milliyetçilerini, gençleri aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir. Ama ben Akşener'le birlikte kurucusu olduğum İyi Parti'den istifa ediyorum.

"FETÖ'DEN SORUŞTURMA GEÇİRENLER, İYİ PARTİ KADROLARINA DERS VERMEYE BAŞLADI"

İyi Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de devam etmektedir. HDP ile Anayasa çalışmalarını yürüten Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'ın yönettiği İyi Parti Diplomasi Akademisi'nde İstanbul İl Başkanı'nın eniştesi 3 kez FETÖ'den soruşturma geçiren Fırat Yıldır konferans verecekmiş. Ahmet Erozan'a da bu yakışıyor. FETÖ'den soruşturma geçirenlerin İyi Parti kadrolarına ders verdiği günlere de başladınız.

Benim CNNTürk'te yaptığım programda İstanbul İl Başkanı ile ilgili yaptığım konuşma sonrası ihraç komplosuyla başladığını düşünüyorlar. Profesör Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, Nevzat Bor, Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen, Ali Aydın gibi isimlerin tasfiyesi sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden etnik milliyetçilerin genel başkan yardımcılığına getirilmesi izledi.

"SIZMAYLA MÜCADELEM AKŞENER'İ RAHATSIZ ETTİ"

Bu sızma girişimleriyle mücadele ettim, engelledim. Bana yönelik Akşener'in kızgınlığının temelinde bu vardır. Parti içi muhalefet gibi muhalefet yapmadım, Akşener'e karşı genel başkanlık mücadelesinde de olmadım. Bu parti kurulurken, Türk milliyetçilerine vermiş olduğum bir söz vardı; bu partiye FETÖ, PKK ve diğer etnik bölücü unsurlar, milli devletin altını oyan kişiler sızamaz. Ben bu sızmayla mücadele ettim, bu Akşener'i rahatsız etmiş.

"İYİ PARTİ, CHP'NİN UYDUSU OLDU"

İyi Parti'yi, CHP'nin uydu partisi haline getirmişlerdir. Bunu söyleyince bana kızıyorlar. Bana kızacağınıza CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, İyi Parti'yi aşağılayan Çanakkale İl Başkanı'na kızın. İyi Parti'nin onurunu sattınız. Söylediklerimin kanıtı var.

İyi Parti'nin zarar görmemesi açısında, seçimler sürecinde sahaya çıkmadım ama istifamı da erteledim. İstifamın en büyük nedeni, 4 kez uyarmama rağmen, bana yalan söylenerek İdris Naim Şahin'in Ordu'dan büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilmesidir. HDP, Kars'ı Akşener'in yanlış tutumundan dolayı kazandı. Benimle Akşener, Akşener ile değişik yetkililer arasındaki görüşmelerin hepsi devlet kayıtlarında vardır, bir gün ortaya çıkacaktır. Akşener, HDP'nin kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır.

"ALÇAKÇA PROPAGANDA SÜRECİ BAŞLATILDI"

Hakkımda alçakça propaganda süreci başlatıldı. Benim hakkımda il başkanlarına mektup yollandı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Akşener'e de uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim.

Kumpas çok daha önce kurulmuş. Sonra kongrede Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve ben aday olmadığımız halde bir kara listede üstü çizilecekler olarak açıklandık. Bu liste kimin tarafından oluşturuldu? Meral Akşener bu listeden haberi olmadığını söylüyor, Akşener'in yalan söylediğini biliyorum. Bu liste Meral Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş. Bu kara listeyi dağıttılar.

"İYİ PARTİ'DEKİ FETÖ'CÜ İLERLEME DEVAM EDİYOR"

Akşener ile görüşmeyi bekledim, Sayın Koncuk Akşener ile görüştü. Akşener benimle görüşmedi, herkesle görüştüğünü söyledi. Yalan söyledi, benimle görüşmemişti. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır. Bu hukuki bir gerçek. İyi Parti içindeki FETÖ'cü ilerleme devam ediyor. Rize İl Başkanı'yla ilgili gizlilik kararı olan bir soruşturma var. Bunu açıklayan Güneysu ilçe başkanı görevden alınıyor.

"İSTEDİĞİ KADAR İNKAR ETSİN..."

Akşener istediği kadar inkar etsin, HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır. 64 saat görüntüsü var. Ahmet Erozan'ın katıldığını söylüyorum, bir kez 'yalan söylüyorsun' demedi. Akşener de Kılıçdaroğlu da Erozan için konuşuyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Akşener'i korumak için haberi olmadığını söylüyor.

2020 içinde İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz. Şu anda yetkileri alınmış bir genel sekreter. Poyraz, Ömer Çelik başkanlığında bir anayasa çalışmasında görev aldığını söyleyenler var. Akşener bunu geçiştirmeye çalıştı. Bu üç iddiamın arkasındayım.

"AKŞENER'DEN RANDEVU İSTEDİM, CEVAP VERMEDİ"

19 Ekim 2020'de açıklamalarım üzerinde 24 saat geçmeden İyi Parti Genel Merkezi tarafından ihraç işlemi başlatıldı. 80 il başkanının önüne benimle ilgili mektuba imza atmaları istendi. 80 il başkanı Meral Akşener ve Koray Aydın'ın baskısıyla bu mektubu imzalamıştır. Bu ihraç kararı mahkeme tarafından bozuldu. Bugüne kadar hiçbir faaliyete davet edilmedim. Akşener'den randevu istedim ama benim talebime bir cevap vermedi."