76 ilde NARKOKAPAN operasyonu: Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında, zehir tacirlerini ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen operasyonlar art arda önemli başarılara imza atıyor.

ZEHİR TACİRİ 595 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen başarılı operasyonlardan birini daha kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

76 İlde Uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden "NARKOKAPAN-3" operasyonlarında;

- 2 Ton 6 Kg uyuşturucu madde ile

- 2 Milyon 889 bin 171 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi



- Zehir taciri 595 Şüpheli yakalandı



“Türkiye Yüzyılı”nda; en büyük hedeflerimizden biri de: ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla, hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz.



- Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince;

- 2 bin 850 ekip,

- 8 bin 340 personel,

- 27 hava aracı ve

- 77 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; İzmir, Gaziantep, Ankara, Konya, Adana, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Şanlıurfa, Samsun, Mersin, Muğla, Denizli, Balıkesir, Hatay, Van, Malatya, Rize, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Karaman, Sakarya, Aksaray, Osmaniye, Çanakkale, Düzce, Çorum, Sivas, Aydın, Eskişehir, Giresun, Trabzon, Niğde, Kırklareli, Uşak, Elazığ, Sinop, Adıyaman, Amasya, Isparta, Karabük, Kars, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Batman, Mardin, Bartın, Kilis, Şırnak, Bingöl, Edirne, Kütahya, Nevşehir, Yalova, Zonguldak, Erzurum, Kastamonu, Tokat, Ağrı, Ordu, Bayburt, Bolu, Burdur, Iğdır, Muş, Siirt, Yozgat, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari ve Kırşehir’de düzenlenen "NARKOKAPAN-3” operasyonları sonrasında bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları;



Adana İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 825 kg eroin ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 1 Şüpheli yakalandı.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 218 kg skunk,

- 105 kg metamfetamin,

- 82 kg kokain,

- 6 kg esrar,

- 1 milyon 20 bin 636 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 30 Şüpheli yakalandı.



Van İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 53 kg eroin,

- 22,5 kg metamfetamin ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 7 Şüpheli yakalandı.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 80 kg skunk,

- 21 kg esrar ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 5 Şüpheli yakalandı.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 72,5 kg skunk ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 5 Şüpheli yakalandı.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 39 kg skunk,

- 9 kg esrar,

- 34 bin 730 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 7 Şüpheli yakalandı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 39 kg esrar,

- 473 bin 191 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 14 Şüpheli yakalandı.



Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 29 kg esrar,

- 14,5 kg metamfetamin ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 3 Şüpheli yakalandı.



Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 28 kg skunk ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı.



Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.