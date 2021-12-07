- Haberler
- Gündem Haberleri
- 76 ilde narkotik operasyonu: 4 bin 331 gözaltı
76 ilde narkotik operasyonu: 4 bin 331 gözaltı
Türkiye genelinde, narkotik birimlerince son bir haftada 4 bin 331 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 07.12.2021 - 10:31
- Güncelleme : 07.12.2021 - 11:09
Güvenlik güçlerinin gençleri zehirleyen zehir tacirlerine gönelik operasyonları devam ediyor.
Bu kapsamda narkotik birimleri tarafından son bir haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
4 BİN 331 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda 4 bin 331 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 84 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 221 kilogram esrar, 31 kilogram metamfetamin, 29 kilogram skunk, 66 kilogram bonzai, 160 kök kenevir bitkisi, 12 bin sentetik ecza, 904 bin adet ecstasy, 1000 adet captagon ve 8 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal malzemeler ile 833 tabanca/tüfek ve 110 bin 580 lira ele geçirildi.