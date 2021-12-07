76 ilde narkotik operasyonu: 4 bin 331 gözaltı

Türkiye genelinde, narkotik birimlerince son bir haftada 4 bin 331 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin gençleri zehirleyen zehir tacirlerine gönelik operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda narkotik birimleri tarafından son bir haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

4 BİN 331 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 4 bin 331 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 84 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 221 kilogram esrar, 31 kilogram metamfetamin, 29 kilogram skunk, 66 kilogram bonzai, 160 kök kenevir bitkisi, 12 bin sentetik ecza, 904 bin adet ecstasy, 1000 adet captagon ve 8 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal malzemeler ile 833 tabanca/tüfek ve 110 bin 580 lira ele geçirildi.