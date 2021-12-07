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    76 ilde narkotik operasyonu: 4 bin 331 gözaltı

    Türkiye genelinde, narkotik birimlerince son bir haftada 4 bin 331 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 07.12.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 11:09
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    76 ilde narkotik operasyonu: 4 bin 331 gözaltı

    Güvenlik güçlerinin gençleri zehirleyen zehir tacirlerine gönelik operasyonları devam ediyor.

    Bu kapsamda narkotik birimleri tarafından son bir haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

    4 BİN 331 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonlarda 4 bin 331 şüpheli gözaltına alındı.

    Yapılan aramalarda 84 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 221 kilogram esrar, 31 kilogram metamfetamin, 29 kilogram skunk, 66 kilogram bonzai, 160 kök kenevir bitkisi, 12 bin sentetik ecza, 904 bin adet ecstasy, 1000 adet captagon ve 8 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal malzemeler ile 833 tabanca/tüfek ve 110 bin 580 lira ele geçirildi.

    76 ilde narkotik operasyonu: 4 bin 331 gözaltı #1

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