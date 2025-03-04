76 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 365 şüpheli yakalandı

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Güvenlik güçleri, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

Son olarak ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

2 BİN 365 ŞÜPHELİ YAKALANDI

76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 444 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken operasyonlar kapsamında 2 bin 365 şüpheli yakalandı.

76 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Konya, Antalya, Bursa, Samsun, Balıkesir, Denizli, Şanlıurfa, Manisa, Diyarbakır, Mersin, Kocaeli, Kayseri, Batman, Tekirdağ, Malatya, Hatay, Sakarya, Bolu, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çorum, Sivas, Trabzon, Muğla, Aksaray, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Osmaniye, Van, Çanakkale, Mardin, Nevşehir, Elazığ, Niğde, Sinop, Zonguldak, Adıyaman, Edirne, Giresun, Kütahya, Afyonkarahisar, Ağrı, Düzce, Karaman, Rize, Aydın, Bingöl, Ardahan, Burdur, Tokat, Yozgat, Amasya, Bitlis, Çankırı, Erzincan, Karabük, Kırşehir, Isparta, Kars, Şırnak, Yalova, Ordu, Artvin, Bilecik, Hakkari, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Kilis ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle;

ELE GEÇİRİLENLER