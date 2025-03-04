76 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 365 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçleri, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.
Son olarak ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
2 BİN 365 ŞÜPHELİ YAKALANDI
76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 444 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken operasyonlar kapsamında 2 bin 365 şüpheli yakalandı.
76 İLDE OPERASYON
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Konya, Antalya, Bursa, Samsun, Balıkesir, Denizli, Şanlıurfa, Manisa, Diyarbakır, Mersin, Kocaeli, Kayseri, Batman, Tekirdağ, Malatya, Hatay, Sakarya, Bolu, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çorum, Sivas, Trabzon, Muğla, Aksaray, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Osmaniye, Van, Çanakkale, Mardin, Nevşehir, Elazığ, Niğde, Sinop, Zonguldak, Adıyaman, Edirne, Giresun, Kütahya, Afyonkarahisar, Ağrı, Düzce, Karaman, Rize, Aydın, Bingöl, Ardahan, Burdur, Tokat, Yozgat, Amasya, Bitlis, Çankırı, Erzincan, Karabük, Kırşehir, Isparta, Kars, Şırnak, Yalova, Ordu, Artvin, Bilecik, Hakkari, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Kilis ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle;
ELE GEÇİRİLENLER
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce;
- 365 kg kokain,
- 77,5 kg metamfetamin,
- 27,5 kg skunk,
- 22 kg eroin,
- 11 kg esrar,
- 141 kg kimyasal madde ile
- 805 bin 200 adet uyuşturucu hap
ele geçirildi.
- Uyuşturucu Satıcısı 28 Şüpheli yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce;
- 102 kg bonzai,
- 387 bin 478 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- Uyuşturucu Satıcısı 12 Şüpheli yakalandı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce;
- 102 kg metamfetamin,
- 60,5 kg eroin ele geçirildi.
- Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce;
- 54 kg metamfetamin ele geçirildi.
- Uyuşturucu Satıcısı 4 Şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce;
- 53,5 kg skunk ele geçirildi.
- Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce;
- 542,5 kg metamfetamin ele geçirildi.
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