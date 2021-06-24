İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesiyle ilgili paylaşımında "Cumhurbaşkanımız sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğiyle asrın projesinin temellerini atıyoruz" dedi.

Mega proje Kanal İstanbul ile ilgili geri sayım sürerken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

Altun, Twitter üzerinden asrın projesi olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un 26 Haziran'daki temel atma töreninin videosunu paylaştı.

"ASRIN PROJESİNİN TEMELLERİNİ ATIYORUZ"

Fahrettin Altun, paylaşımını ise şu notu düşerek yaptı:

"Bu büyük millet için her zaman büyük hayalleri olan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın liderliğiyle asrın projesinin temellerini atıyoruz. #KanalİstanbulKazananTürkiye olacak."

Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul paylaşımı

