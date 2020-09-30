İstanbul'da dün yağan dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Aniden bastıran yağış araçlara hasar verince, otomobil sahipleri tamircilere adeta akın etti.

İstanbul'da dün bazı ilçelerde yaşanan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Beklenmeyen yağış sonrası birçok otomobil, ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle hasar gördü.

DOLU İSTANBUL'U VURDU, OTO SANAYİ SİTELERİ DOLDU TAŞTI

Dolu nedeniyle hasar meydana gelen arabaların sahipleri de soluğu oto sanayi sitelerinde aldı.

Araçlarda oluşan hasar sonrası gelen taleplere yetişmeye çalışan oto tamircileri, dolu yağışı nedeniyle talep patlaması yaşadı.

DOLUDAN ZARAR GÖREN ARAÇLAR İÇİN OTO TAMİRCİLERİNE GİTTİK, SİZLER İÇİN SORDUK...

Özellikle Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Bostancı ve Ümraniye Oto Sanayi siteleri doldu taştı.

Biz de dün yağan dolu nedeniyle işleri bir anda açılan oto tamircileriyle, sizler için bir röportaj gerçekleştirdik...

İstanbul'daki oto tamircilerinin dolu hasarı mesaisi VİDEO