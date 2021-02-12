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Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de
Erdoğan, temasları kapsamında Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışı gerçekleştirildi.
- AA
- 12.02.2021 - 12:26
- Güncelleme : 12.02.2021 - 13:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de 5 günlük gezi ve inceleme programlarına başladı.
GÜNEYSU BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Öğle saatlerinde baba ocağı Güneysu ilçesindeki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Güneysu Belediyesi’ni ziyaret etti.
Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
CAMİ AÇILIŞI YAPTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ziyaretin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de VİDEO