Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısı konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Cuma günü Bartın Amasra'da yaşanan elim kaza hepimizin yüreğini dağlamıştır. TTK'ya ait Amasra taşocağı 713 çalışanı ile yılda 100 bin ton üretim yapan bir müessesedir.

Bu madene 77 milyon lira yatırım yapılmıştır. Bu ocakta 20 yılda hayatını kaybeden kişi sayısı 6'dır. Her 37 madenciye 1 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı düşmektedir. Son dönemde mevzuaatta yaptığımız düzenlemeler sonucunda Amasra maden ocağında da 50 kalemi bulan iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Madende gaz inceleme sensörleri 24 saat çalışmaktadır. Belli bir seviyenin üzerinde gaz tespitinde ışıklı ve sesli alarm verilmektedir. Yüzde 1.5 metan gazı seviyesinde elektrik kesilmekte, yüzde 2'de ise maden boşaltılmaktadır. Patlama yaşanması için ise metan gazı seviyesinin 5 ve üzeri olması lazım. 18.05'te 1.5 seviyesinde metan gazı tespit edilmesi sonrası elektrik kesilmiştir.

18.10'dan sonra tespit edilememiştir. Rapor haricinde söylenen her şey spekülasyondur. Bize düşen rapor çıkana kadar yapabileceklerimizi yapmaktır. Kazadan sonraki 18 saat içinde arama kurtarma faaliyetleri tamamlanmıştır. Ocağın vardiyasında çalışan 110 kardeşimizden 41'i maalesef hayatını kaybetmiştir.

6'sı İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi'nde, diğerleri ise yerine tedavi altına alınmıştır. Bartın'a Cumartesi günü giderek çalışmalara yerinde katıldım. İlk gün ben de aileleri ziyaret eden kişi oldum. Çam ve Sakura'da yaralıları ziyaret ettim. Bazılarının durumunun iyiye gittiğini biliyorum.

Yaralı kardeşlerimize dualarımızı yapıyoruz, Bakanlığımız da ne gerekiyorsa yapıyor. Beşer planında atılması gereken adımları atıyoruz. En ileri teknoloji ne ise bu Çam ve Sakura'da mevcut. İlgilenen doktorlarımız alanlarında kendilerini ispatlamış profesör arkadaşlarımız.

Gerek anestezide, gerek enfeksiyonda kendini ispatlamış hocalarımız hastalarımız ile ilgileniyorlar. Bartın’daki yaralılarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda. İçişleri Bakanlığımız çeşitli illerden 110 AFAD ekibini bölgeye yönlendirmiştir.

Jandarma teşkilatımız 210 personel, Sahil Güvenlik personelimiz 45 personel ile güvenliği tesis etmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 35 personeli ile kazazede ve yakınlarına psikososyal destek sağlamıştır.

Adalet Bakanlığımız Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmayı yakından takip etmiştir. Çalışma Bakanlığı'mız da kaza ile ilgili soruşturma başlatmıştır. Kurumlarımız canla başla görevlerini yapmaktadır.

Kazanın meydana geldiği maden ocağı Ağustos ocağında 7 gün boyunca denetlenmiştir. Tüm madenlerimiz gibi bu madenimizde 4 kez denetlenmektedir. Eksik varsa gerekli müeyyideler uygulanmaktadır. Bir eksik varsa tespit etmek ve gereğini yapmak bizim en temel görevimizdir. Enerji Bakanımız bize ve Meclis'e kapsamlı bilgi verdi."

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