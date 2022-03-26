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- Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 2 terörist, Türk askeri tarafından etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 26.03.2022 - 10:03
- Güncelleme : 26.03.2022 - 10:18
Canı uğruna vatan nöbeti tutan Türk askeri, teröristlerin kökünü kazımakta kararlı.
Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin girişimlerine geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Barış Pınarı bölgesindeki 2 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
SIZMA HAZIRLIĞINDA OLAN PKK'LILAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdildi.
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."