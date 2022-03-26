Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
662.567
1.68%
BTXN Coin
40.35
-2.72%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 2 terörist, Türk askeri tarafından etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Canı uğruna vatan nöbeti tutan Türk askeri, teröristlerin kökünü kazımakta kararlı.

    Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin girişimlerine geçit vermiyor.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Barış Pınarı bölgesindeki 2 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

    SIZMA HAZIRLIĞINDA OLAN PKK'LILAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Bakanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdildi.

    "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Valerien Ismael: Sahadaki sistemim 3-4-3
    Futbol

    Valerien Ismael: Sahadaki sistemim 3-4-3

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Osayi Samuel'e 3 kulüpten teklif
    Transfer dosyası

    Osayi Samuel'e 3 kulüpten teklif

    Görüş Bildir