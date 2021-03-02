Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi.

Cumhurbahşkanı Erdoğan'ın görüşme sonrası açıklamaları şöyle:

"Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz"

"Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var."