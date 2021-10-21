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Eren-13 Operasyonlarında 2 terörist öldürüldü

Eren-13 Operasyonlarında 2 terörist öldürüldü

Tunceli'de yürütülen Eren-7 Operasyonu'nda 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.