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    Eren-13 Operasyonlarında 2 terörist öldürüldü

    Tunceli'de yürütülen Eren-7 Operasyonu'nda 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.
    • AA
    • 21.10.2021 - 12:56
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    Eren-13 Operasyonlarında 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı; Tunceli'de yürütülen Eren-7 Operasyonu'nda 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.

    Operasyonda arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle sağlanan temasta ağır yaralanan 1 jandarma personeli tedavi altına alındı.

    AYRINTILAR GELECEK...

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