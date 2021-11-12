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    İstiklal Caddesi’nde koronavirüs unutuldu

    Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde akşam saatlerinde batan güneş kartpostallık görüntüler oluştururken, yoğunluk dikkat çekti.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 20:45
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 20:56
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    İstiklal Caddesi’nde koronavirüs unutuldu

    İstanbul’un en önemli noktalarından biri olan Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde oluşan güneşin batışı ve kalabalık görüntüsü kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu.

    KORONAVİRÜS UNUTULDU

    Cadde üzerinde oluşan insan yoğunluğu koronavirüsle mücadelenin sürdüğü şu günlerde, kuralların unutulduğunu gözler önüne serdi.

    Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı caddede, bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

    İstiklal Caddesi’nde koronavirüs unutuldu VİDEO

    İstiklal Caddesi’nde koronavirüs unutuldu #1

    İstiklal Caddesi’nde koronavirüs unutuldu #2

    İstiklal Caddesi’nde koronavirüs unutuldu #3

    İstiklal Caddesi’nde koronavirüs unutuldu #4

    İstiklal Caddesi’nde koronavirüs unutuldu #5

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