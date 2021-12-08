Benzin ve motorine zam geldi

Gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde, benzine 77 kuruş, motorine ise 31 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor.

Son dönemde peş peşe gelen zamlara yenileri eklendi.

MOTORİNE 31, BENZİNE 77 KURUŞ

Dün motorine gelen 66 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine 31, benzine de 77 kuruş zam geldi.

Resmi açıklama, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapıldı.

Açıklamada, "09/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 77, motorinde 31 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Son zamlarla birlikte, Ankara'da ortalama 9,64 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,41 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 9,59 liradan 10,36 liraya, İzmir'de 9,66 liradan 10,43 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 10,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,01 liradan 10,32 liraya, İzmir'de 10,09 liradan 10,40 liraya çıkacak.

FİYATLAR ÇİFT HANELİ SAYILARI GEÇTİ

Böylelikle hem benzin hem de motorin fiyatları, son zamlarla birlikte çift haneli sayılara ulaşmış oldu.

2 AYDA YÜZDE 41 ZAM

Son zamlarla birlikte iki aylık zaman diliminde motorin yüzde 41 oranında, 3 lira zamlanmış oldu.

Bu oran benzinde ise yüzde 32,5’e ulaştı.

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