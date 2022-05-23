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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakaya gençlere bedelli askerlik müjdesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakaya gençlere bedelli askerlik müjdesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakaya kalan gençlere bedelli askerlik imkanı sağlanacağını açıkladı.
    • 23.05.2022 - 19:54
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 20:00
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü.

    Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "Bakaya kalan gençler bedelliden faydanalabilecek"

    Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

    "Rize-Artvin Havalimanı, 3 km'lik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesiyle Doğu Karadeniz'in gelişmesine katkı sunacaktır.

    Gençlik şölenimizin ardından yaşanan trafik kazası ve can kaybından büyük üzüntü duydum.

    Askerlikte bakaya kalan gençler, bedelliden faydanalabilecek.

    Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. "

    Ayrıntılar geliyor..

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan bakaya gençlere bedelli askerlik müjdesi #1


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