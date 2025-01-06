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Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin suçla ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Ekipler, masum vatandaşları hedef alan zehir tacirlerine karşı harekete geçti.

Türkiye genelinde uyuşturucu madde satıcılarını yakalamak amacıyla başlatılan NARKOKAPAN-5 operasyonu, 77 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

77 İLDE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE BASKIN

Birçok adrese gerçekleştirilen baskınlarda bin 713 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

BİN 713 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

77 İlde Uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden "NARKOKAPAN-5" operasyonlarında;

- 839 Kg uyuşturucu madde ile

- 1 Milyon 168 bin 42 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi



- Zehir taciri 1.713 şüpheli yakalandı

"HER BİR OPERASYON, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMA MÜCADELESİDİR"

2 hafta boyunca süren operasyonlara dair bilgi veren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; “geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.” Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz.



- Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince;

- 2 bin 569 ekip,

- 6 bin 442 personel,

- 32 hava aracı ve

- 48 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya, İstanbul, Adana, Samsun, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Manisa, Zonguldak, Antalya, Hatay, Kocaeli, Malatya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Sivas, Muğla, Aydın, Osmaniye, Rize, Çorum, Yozgat, Kilis, Niğde, Erzurum, Kahramanmaraş, Van, Çanakkale, Karaman, Kırklareli, Afyonkarahisar, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kütahya, Adıyaman, Çankırı, Hakkâri, Ağrı, Burdur, Siirt, Yalova, Amasya, Giresun, Tokat, Bolu, Mardin, Bartın, Iğdır, Kars, Muş, Sinop, Ordu, Isparta, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Batman, Bingöl, Kastamonu, Şırnak, Artvin, Bilecik, Bitlis, Karabük ve Uşak’ta düzenlenen "NARKOKAPAN-5” operasyonları sonrasında bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları;

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar kapsamında 77 ilde ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin listesine dair detay veren Bakan Yerlikaya, paylaşıma şöyle devam etti: