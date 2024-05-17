77 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon 77 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 5 günlük operasyon düzenlendi. Operasyonda 1.877 silah ele geçirildi.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçlerimiz suçla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 77 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak 5 gün boyunca Mercek-19 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

77 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-19” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:

- 1.315 Ruhsatsız Tabanca,

- 154 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

- 53 Uzun Namlulu Tüfek,

- 355 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:

- 1.877 Silah ele geçirildi.

- 2 bin 89 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.

316 şüpheli gözaltına alındı

- İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler;



- #Şırnak'ta Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda; Cizre ilçesinde durdurulan bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde bulunan;

- 32 çeşit toplamda 10 bin 488 silah parçası ve parçaları birleştirildiğinde seri numaraları bulunan 299 ruhsatsız tabanca ele geçirildi



- #İstanbul'da 245 tabanca,

12 av tüfeği ele geçirildi. 316 şüpheli gözaltına alındı.



- #Adana’da 96 tabanca,

11 av tüfeği ele geçirildi. 122 şüpheli gözaltına alındı.



- #İzmir’de 68 tabanca,

12 av tüfeği ele geçirildi. 106 şüpheli gözaltına alındı.



- #Konya’da 43 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi. 62 şüpheli gözaltına alındı.



- #Diyarbakır’da 56 tabanca, ️7 av tüfeği ele geçirildi. 143 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

1.877 silah ele geçirildi