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Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda 77 ilde NARKOÇELİK-45 operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda tarihi seviyede uyuşturucu madde ele geçirilirken çok sayıda torbacı yakalandı.

4 TON UYUŞTUTUCU ELE GEÇİRİLDİ

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik son 3 hafta içerisinde düzenlenen “NARKOÇELİK-45” operasyonlarında; 4 ton 31 kg uyuşturucu madde 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 587 kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

OPERASYON YAPILAN İLLER

Yerlikaya bilgilendirme paylaşımına şu ifadelerle devam etti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 6 bin 497 ekip,16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Diyarbakır, Konya, Antalya, Samsun, Mersin, Şanlıurfa, Bursa, Denizli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Manisa, Hatay, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Aydın, Eskişehir, Batman, Ordu, Kahramanmaraş, Karaman, Uşak, Afyonkarahisar, Elazığ, Kütahya, Çanakkale, Edirne, Niğde, Sivas, Mardin, Isparta, Van, Amasya, Bingöl, Düzce, Erzurum, Kırıkkale, Tokat, Yalova, Kilis, Şırnak, Kırklareli, Aksaray, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Zonguldak, Trabzon, Çorum Iğdır, Rize, Karabük, Muş, Bilecik, Burdur, Kars, Kastamonu, Siirt, Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Bolu, Hakkari, Ardahan, Nevşehir ve Gümüşhane olmak üzere 77 ilde "NARKOÇELİK-45” operasyonları düzenlendi."