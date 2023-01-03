KPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri yapan adaylar için tercih sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

2022'nin son memur atamalarında sona gelindi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayımlanmıştı.

Bu kapsamda 21-28 Aralık tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekledi.

ÖSYM, binlerce adayın beklediği sonuçları bugün açıkladı.

"Kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Doğrudan atanacaklar

Adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri halde atama gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.