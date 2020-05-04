Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 5 bin 15 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan güncel koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter'dan paylaşıldı.

1 GÜNDE 5 BİN 15 KİŞİ İYİLEŞTİ

Güncellenen verilere göre, Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 5 bin 15 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu.Koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 68 bin 166 oldu.

VAKA SAYISI 127 BİNİ GEÇTİ

Bugün yapılan 35 bin 771 test sonucu 1.614 yeni korona vaka tanısı konuldu. Böylece toplam vaka sayısı 127 bin 659'a yükseldi.

64 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanelerde korona tedavisi gören 64 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam vefat sayısı 3 bin 461'e çıktı.

"KONTROL BİZİM ELİMİZDE"

Bakan Koca verileri, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." notuyla paylaştı.