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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu

    Pençe-Kilit'te görev alan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, hain teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düştü.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 10:36
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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu

    Kuzey Irak'tan acı haber...

    Geçtiğimiz günlerde 5 şehit haberinin geldiği Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 Mehmetçik daha şehit oldu.

    Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, bölgede barınan teröristlerin açtığı ateşle yaşamını yitirdi.

    MSB: Milletimizin başı sağ olsun

    Haberi ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

    Twitter hesabından açıklama yapan bakanlık şu ifadelere yer verdi:

    "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

    Pençe Kilit Operasyonu nda 1 askerimiz şehit oldu #1


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