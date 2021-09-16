Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhur İttifakı açıklaması

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifak'ından ayrılıp Cumhur İttifakı'na geçmek için şartlarını sıraladı.

2023 seçimlerine hazırlanan siyasi partiler çalışmalarına devam ederken, Millet İttifakı cephesinde gerginlik yaşanıyor.

Millet İttifakı'nda aday belirsizliği yaşanırken, ittifakta kimlerin yer alıp almaması krizi de başladı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, partinin gelecek planlarında Cumhur İttifakı'na yer vermesi, Saadet Partisi tabanında da tartışmaları başlatmıştı.

Her fırsatta Cumhur İttifakı'na karşı olduğunu dile getiren Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da son yaptığı açıklamada bu fikrinden dönebileceğinin sinyalini verdi.

Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, Millet İttifakı'ndan kopup Cumhur İttifakı'na geçemek için şartlarını sıraladı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI İLAN EDERLERSE...

İttifaka geçmek için 2 şart koyan Saadet Partisi Lideri "Beni cumhurbaşkanı adayı ilan ederlerse olabilir. Ben bu konuya girmem de derlerse ki “Abi gel seni cumhurbaşkanı adayı yapalım”, o zaman kavgasız dövüşsüz gireriz.

BAŞKANLIK SİSTEMİNİ DEĞİŞİRSE

Veya “Başkanlık sistemini değiştirelim” diyebilirler veya bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim. Dediğim gibi, bunlardan birisinin olması lazım." ifadelerini kullandı.