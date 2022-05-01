Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Erdoğan, "Asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erdoğan, mesajında işçinin hak ve hukukuna vurgu yaparken, asgari ücretteki artışa dikkat çekti.

"İşçilerin yanındayız" mesajı

Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "Emek, bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir." dedi.

İşçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdiklerini, bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları aktardı:

"İşçi kardeşlerimizin hakkını her zaman iyileştirme gayretinde olduk"

"Kalkınmayı toplumun tüm unsurlarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimiz inancıyla toplumumuzun büyük bir kesimini oluşturan işçi kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk."

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçilerin emeklerinden gelen güce inanıp, adımlarını onların menfaatleri doğrultusunda attıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asgari ücreti yüzde 50 seviyesinde artırdık"

"Bu doğrultuda işçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık.

Koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde de çalışma hayatının kesintiye uğramaması için işçilerimizin sosyal ve ekonomik haklarının korunması için birçok tedbiri ve desteği hayata geçirdik.





"Bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"



Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecimizde her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyorum."