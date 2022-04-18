TSK'dan Irak'ın kuzeyinde operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonu "Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor" ifadeleriyle duyurdu.

Türkiye'nin güneyindeki terör odaklarına yönelik yürütülen kış operasyonları, baharın gelmesiyle hareketlenen terörist grupların etkisiz hale getirilmesi için devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde operasyon

Henüz resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmasa da, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyine yönelik yürütülen operasyonla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde"

“Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!”

Operasyonun adı "Pençe-Kilit"



Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

Karadan ve havadan hedefler vuruluyor

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

"ATAK helikopterleri, İHA, SİHA'larla desteklenen komandolar ve bordo bereliler karadan sızarak, bölgeye intikal etti. Topçu unsurlarımız hedefleri tam isabetle vurdu."

"Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi."

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Erdoğan, Barzani'yi ağırlamıştı

Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelmiş, görüşmede Erdoğan'a MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etmişti.

Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Irak'ta yürütülen sınır ötesi operasyonlar masanın en önemli konusuydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü - HABER İÇİN TIKLAYIN