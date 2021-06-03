Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Bölgede bomba yüklü motosikletle saldırı girişiminde bulunan 1 terörist ile güneyden sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk askeri, terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor.

Barış Pınarı bölgesinde görevli olan Mehmetçik, saldırı ve sızma girişimlerini önleyerek hain teröristleri tek tek yok ediyor.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgedeki yol kontrol noktasına bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan 1 terörist ile güneyden bölgeye sızmaya çalışan 2 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: TERÖRE GEÇİT YOK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haberi sosyal medyadan yaptığı"Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok!" paylaşımıyla duyurdu.