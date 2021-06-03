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    Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Bölgede bomba yüklü motosikletle saldırı girişiminde bulunan 1 terörist ile güneyden sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.06.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 11:25
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    Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor.

    Barış Pınarı bölgesinde görevli olan Mehmetçik, saldırı ve sızma girişimlerini önleyerek hain teröristleri tek tek yok ediyor.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Bölgedeki yol kontrol noktasına bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan 1 terörist ile güneyden bölgeye sızmaya çalışan 2 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

    MSB: TERÖRE GEÇİT YOK

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haberi sosyal medyadan yaptığı"Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok!" paylaşımıyla duyurdu.

    Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #1

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