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- Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Bölgede bomba yüklü motosikletle saldırı girişiminde bulunan 1 terörist ile güneyden sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 03.06.2021 - 11:02
- Güncelleme : 03.06.2021 - 11:25
Kahraman Türk askeri, terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor.
Barış Pınarı bölgesinde görevli olan Mehmetçik, saldırı ve sızma girişimlerini önleyerek hain teröristleri tek tek yok ediyor.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgedeki yol kontrol noktasına bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan 1 terörist ile güneyden bölgeye sızmaya çalışan 2 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: TERÖRE GEÇİT YOK
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haberi sosyal medyadan yaptığı"Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok!" paylaşımıyla duyurdu.