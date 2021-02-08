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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı görüşmede Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 20:04
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 20:18
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa ve Almanya Başbakanı Angela Merkel  video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

    Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

    ZİRVE ÇAĞRISI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek mart zirvesine gidilen süreçte temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

    AB'nin Türkiye'ye adil ve yapıcı yaklaşımının her iki tarafın da yararına olduğunu vurgulayan Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi noktasında gerekli çalışmalara bir an evvel başlanması gerektiğini belirtti.

    Erdoğan, Portekiz’in dönem başkanlığı bitmeden bir Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmesi beklentisini de yineledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü #1

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