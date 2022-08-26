Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı. Gümrük sahasına girmek için kuyrukta bekleyen vatandaş, "11 ay ezan sesinden yoksun gurbette kalıyoruz" dedi.

Tatillerini anavatanda geçirmek isteyen gurbetçilerin Avrupa'da yaşadıkları ülkelera dönüş yolculuğu sürüyor...

Haziran ayında okulların tatil olmasıyla birlikte ailecek Türkiye'ye gelen gurbetçiler, 15 gün ile 1 ay arasında yaptıkları tatilin ardından dönüş yoluna geçti.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar sıcak havada gümrükte sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Bin 750 araç kapasiteli otoparka yönlendiriliyorlar

Öte yandan gurbetçiler, sevdiklerini geride bırakmanın ve Türkiye'den ayrılmanın da hüznünü yaşıyor.

Ayrıca araçların yolda beklememesi için bin 750 araç kapasiteli otoparka yönlendiriliyor.

"Geri dönüşümüz çok hüzünlü oluyor"

İHA'nın aktarımına göre; tatilini Türkiye’de geçirdikten sonra yaşadığı Almanya ülkesine dönüş yapmak için gümrükte sıra bekleyen Serap Ertuğrul, “Bulgaristan ve Sırbistan sınır kapılarını açmaz, hep bir dert bir çile çekiyoruz. Biz vatanımızı ve sevdiklerimizi görmek için geliyoruz. Vatana gelirken tüylerimiz diken diken olmakla beraber kalp atışlarımız hızlanıyor ama geri dönüşümüz çok hüzünlü oluyor. Tatilimiz boyunca İstanbul Gebze’de, Bartın, Ordu ve birkaç yerde daha kaldık şuan ise geri dönüyoruz” dedi.

Kapıkule’de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu VİDEO



"Annemden babamdan ayrıldım üzülüyorum"

Gümrükte bekleyişlerinin çileye döndüğünü belirten gurbetçi vatandaşlardan Hamdi Karacıkay, Avusturya’ya gideceğini söyleyerek, “Hırvatistan ve Sırbistan sınır kapılarında rezil oluyoruz. Lavabo ihtiyacımızı bile göremiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan rica ediyoruz, oralara da bir el atıp bizleri bu zulümden kurtarsın. Annemden babamdan ayrıldım üzülüyorum ama ne yapayım çoluk çocuk orada bizi burada gidip geliyoruz. Şimdi Avusturya’nın Dornbirn kentine gidiyorum. Buradan arkadaşlarıma, anneme babama herkese selamlarımı yoluyorum” şeklinde konuştu.

"11 ay ezan sesinden yoksun gurbette kalıyoruz"

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde iznini ailesiyle geçirdikten sonra yaşadığı Hollanda’nın Amsterdam kentine gideceğini belirten, Ünsal Önal, “Geride sevdiklerimizi ve güzel hatıralar bırakıyoruz. 11 ay ezan sesinden yoksun gurbette kalıyoruz. Gelirken ayrı bir çile, giderken ayrı bir çile çekiyoruz. Bu her yıl tekrarlanan bir süreç haline geldi. Şimdi biz bunu artık kendimizi alıştırarak çıktığımız için çileden ziyade bekleme süremiz ne kadar olursa o kadar iyi olur. Biz 3-5 saatleri artık beklemekten saymıyoruz. Sırbistan’ın ve Bulgaristan sınır kapılarında saatlerce bekliyoruz. Ülkemiz bu sorunlar için bir çözüm yolu bulursa bizim için daha büyük imkanlar sağlanacak. Biz de bu şekilde daha kısa bir sürede evimize, yuvamıza ulaşmış olacağız. Ülke büyüklerimiz bu sorunlar için girişimlerde bulunursa onlara da ayrıca minnettar oluruz” ifadelerini kullandı.