Optimar'ın genel seçim anketi

Bu pazar genel seçim olsa anketinde Cumhur İttifakı yine zirvede yer aldı.

Türkiye'nin kamuoyunda seçim tartışmaları devam ediyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'ü işaret ederek erken seçim tartışmalarına noktayı koydu. Erdoğan'ın net tavrına rağmen; erken seçim, muhalefetin gündeminden düşmedi.

Muhalefetten gelen çağrılar nedeniyle kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Optimar Araştırma, tam kapanma öncesi Türkiye'nin Nabzı 2021 anketini gerçekleştirdi.

Bugün genel seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunun katılımcılara yöneltildiği ankette, gelen cevaplar yüzde 48,9 ile AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

İŞTE AYRINTILI RAKAMLAR

AK PARTİ: Yüzde 38,4

CHP: Yüzde 24,4

HDP: Yüzde 11,5

MHP: Yüzde 10,5

İYİ PARTİ: Yüzde 10,3

DİĞER: Yüzde 4,9