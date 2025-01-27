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Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta Bolu'da meydana gelen otel yangını tüm ülkeyi yasa boğdu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciası 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü.

SIÇRAYAN KIZGIN YAĞ ATEŞ ALDI: SUYLA MÜDAHALE EDİNCE ALEVLER BÜYÜDÜ

Oteli saran alevlerle ilgili ise ortaya yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

Sabah'ın aktardığına göre yangın öncesi restoran çalışanları kahvaltı hazırlığı yaparken pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağ ateş aldı.

Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek istedi.

MUTFAK ÇALIŞANLARI KORKUP DIŞARI ÇIKTI: OTELDE KONAKLAYANLARA HABER VERİLMEDİ

Ancak çalışanlar alevlere yangın tüpü ile müdahale etmek yerine suyla söndürmeye çalışınca alevler daha da büyüyerek etrafa yayıldı.

Büyüyen alevlerin temizlenmeyen davlumbazdan bacaya sıçradığı, buradan da çatıya yayılarak oteli kısa sürede sardığı kaydedildi.

Diğer yandan yangının ardından panik yapan mutfak çalışanlarının korkup dışarı çıktığı, yangının başladığının otelde konaklayanlara ise yangın alarmı çalışmadığı için bildirilemediği aktarıldı.

4 MUTFAK ÇALIŞANI DA TUTUKLANDI

Otelin arka girişine göre restoranın bulunduğu 4. katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

78 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangında ihmali bulunan ve başlatılan soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdikleri önü sürülen aşçı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.