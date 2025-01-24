78 canımıza mezar olmuştu: Bolu'daki yangın faciasının yaşandığı oteldeki 8 ihmal

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Türkiye'nin kalbi, geçtiğimiz gün Bolu'da meydana gelen otel ile birlikte yandı.

Kış turizminin önemli noktalarından biri olan Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın 11 saatlik yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınırken, olayda 78 kişi hayatını kaybetti.

FACİA GELİYORUM DEMİŞ...

Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlandı.

Yaşanan facianın etkileri sürerken yangından sağ kurtulan otel çalışanları, Grand Kartal Otel'deki eksikliklerden bahsetmişti.

Çalışanların yanı sıra oteldeki yangından kurtulmayı başaran vatandaşlar da çok sayıda eksiklikten veya ihmalden şikayet etmişti.

İŞTE 8 İHMAL

İşte Grand Kartal Otel'de facianın geliyorum dediği 8 ihmal böyle sıralandı;

1- Tahliye çıkışları, çıkış sayısı, çıkış yönü ve ulaşım yetersiz

2- Işıklı yönlendirme levhaları yetersiz

3- Binadaki acil aydınlatma yetersiz

4- Elektrik tesisatı uygunluğu yetersiz

5- Söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri, yangın alarmı, paratoner ve duman kontrolü (duman havalandırma ve tahliye) konularında yetersizlik

6- Algılama sistemleri ve yangın alarmı, ısı duman dedektörleri yetersiz

7- Paratoner yetersiz

8- Duman kontrolü, duman havalandırma ve tahliye sistemi yetersiz

İTFAİYENİN RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan 78 kişinin ölümüne sebep olan yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nce hazırlanan olay yeri yangın raporu ortaya çıktı.

Raporda, 03.30'da ilk ihbarın ulaştığı, 11 araç ve 30 personelle itfaiye ekiplerinin yola çıkmasının ardından 42 kilometre yol kat ederek saat 04.24'te olay yerine ulaşıldığı belirtildi.

YANGIN 4. KATTA MUTFAKTA ÇIKTI

Söndürme çalışmalarında 500 ton suyun kullanıldığının kaydedildiği raporda, yangının nedenine ve yaşananlara ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda yangının 4'üncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir. Kapalı alan yangınlarında hava desteği sağlayacak cam kırılması, kapı açılması ve bunun gibi unsurlar gerçekleşmeden önce, yangın yükünü oluşturan ahşap, plastik vb. gibi kolay yanıcı maddelerin yanmasıyla ısının, sıcak dumanın ve alevin yayılma hızı genellikle düşük olmaktadır. Bu nedenlerle, yangın çok yüksek hararete ve tahribata neden olmaktadır. Yangın başlangıç yeri yapılan tespitler doğrultusunda net olarak anlaşılmaktadır. Ayrıca ısı, duman ve alevin fizik kanunu gereği yukarı doğru hareket etmesi kaçınılmazdır. Bu göstergeler doğrultusunda 3'üncü katın yangın başlangıç yeri olmadığı, yalnızca sirayete maruz kaldığı bu nedenle daha az tahribata uğradığından anlaşılmaktadır. Otel binasında tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunmadığından çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir."

"50'DEN FAZLA VATANDAŞ CAMLARDAN KURTARILDI"

50'den fazla kişinin merdivenli itfaiye aracıyla otelin camlarından, 1 kişinin de atlama yatağı ile kurtarıldığının aktarıldığı raporda şu ifadeler yer aldı: