İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Jake Sullivan ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasında iş birliğini ilerletmek için atılması gereken adımlar ele alındı.

Orman yangınlarının küresel bir sorun haline geldiğine ve afetlerle mücadelede dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

GÖRÜŞMENİN EN ÖNEMLİ KONUSU: AFGANİSTAN

İki isim Afganistan'da insani bir kriz oluşmaması, istikrar ve barış ortamının sağlanması için uluslararası iş birliğinin önemine de dikkati çekti.

Tunus’ta demokratik ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesinin gerekliliği konusunda mutabık kalındı.

İbrahim Kalın, Sullivan'a Kıbrıs'ta iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiğini de ifade etti.