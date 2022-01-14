Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, ayrıca Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında meseleler değerlendirildi.

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