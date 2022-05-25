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    Pençe Şimşek bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 17:04
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    Pençe Şimşek bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, şehit düşen Mehmetçik'inin kanını yerde bırakmıyor.

    Vatan uğruna savaşırken kahramanca şehit olan askerlerimiz için Türk Silahlı Kuvvetleri hain teröristleri inlerinde leş ediyor.

    Farklı operasyon bölgelerinde her geçen gün leş sayıları artan teröristler, bu sefer de Türk askerinden kaçamadı.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir güzel haber daha duyuruldu.

    "Tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi"

    Pençe Şimşek bölgesindeki 3 teröristin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı;

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

    Pençe Şimşek bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1

    Pençe Şimşek bölgesinde 3 terörist öldürüldü #2


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