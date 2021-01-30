MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi

MSB, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla birlikte teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açıldığını duyurdu.

Açılan taciz ateşiyle birlikte saldırı girişimi yapıldığını belirten MSB, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

3 TERÖRİST, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.